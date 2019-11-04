Girne'de elektrik kesintisi!

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı yapılacak kesintiyle, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ile Girne Üniversitesi ve civarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

04/11/2019 12:09