Girne’de elektrik kesintisi olacak

Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

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26/09/2022

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Girne’de elektrik kesintisi olacak

Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 – 14.00 saatleri arasında Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ve Edremit Çemberine elektrik verilemeyecek.

26/09/2022 14:06
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TAGS: girne, elektrik, kesinti,
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