Girne’de Eski Otelde Çıkan Yangının Sebebi: İhmal

Girne’de İskenderun Caddesi’nde bulunan ve faal durumda olmayan eski Zeus Otel binasında, bu öğleden sonra saat 14:30 sularında büyük bir yangın çıktı. F.J. (37) isimli şahsın, kaynak makinesi ile çalıştığı esnada makineden çıkan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın hızla büyüyerek, binada bulunan muhtelif beyaz eşya, mobilyalar, alüminyum ve tahta parçalarının yanı sıra, çevredeki 8 adet palmiye ağacının yanmasına neden oldu. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve Belediye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangına sebebiyet veren F.J., olay yerinde tutuklanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.