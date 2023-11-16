Girne’de ev arkadaşına ait cep telefonunu çalan kişi tutuklandı

Girne’de 14 Kasım Salı günü saat 04.00 sıralarında, A.A.’nın (E-25) ev arkadaşına ait Iphone 15 pro cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tutuklandı.

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Bir işletmede çıkan yangın zarara neden oldu

Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’deki bir işletme içerisinde dün akşam, mutfakta bulunan çalışır durumdaki su sebili motorunun muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu su sebili, perde ve muhtelif elektrik kabloları yanarken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise mutfağın duvarları islendi.