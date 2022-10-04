Girne’de ev yangını

Girne’de bugün, saat 02:30 sıralarında, Mehmet AKACAN'a ait daire içerisinde muhtemelen faal durumda bulunan buzdolabının aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 adet iki kapılı buzdolabı, 2 adet perde, 1 adet floresan lamba tamamen, mutfak dolapları, 1 adet iki kapılı buzdolabı, 1 adet su sebili, 1 adet masa örtüsü, 1 adet klima iç ünitesi, 2 adet alüminyum sürgülü balkon kapısı ve çerçeveleri ile muhtelif elektrik kabloları oluşan ısı nedeniyle kısmen zarar gördü.

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04/10/2022 11:44