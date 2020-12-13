Girne’de farkındalık yürüyüşü düzenlendi

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13/12/2020

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Girne’de farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısıyla  bugün  Girne’de farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

1-31 Aralık Çocuk Çağı Kanserleri Farkındalık  Ayı kapsamında gerçekleşen yürüyüşlerde çocukluk  çağı kanserlerinden korunmanın yöntemleri, çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekildi.

Girne’deki yürüyüş  Girne Belediyesi organizasyonunda, Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi katkılarıyla, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına gerçekleşti.

Ramadan Cemil Meydanından başlayarak Ziya Rızkı, Kubilay Çaydamlı, Atatürk,  20 Temmuz Kordonboyu Caddeleri ve Tarihi Yat Limanında gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar, ellerinde, Çocukluk Çağı Kanserlerinden korunma ve erken teşhisin önemine vurgu yapan dövizler taşıdılar.

Etkinlikte konuşan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yürüyüşte ellerinde taşıdıkları dövizlerle ve dagıtacakları bilgilendirici broşürlerle bu farkındalığın oluşmasına katkı  sağlamaya çalışacaklarını anlattı.

Pandemi nedeniyle yürüyüşlere katılım sınırlı sayıda tutuldu.

Raziye Kocaismail, tüm vatandaşlara, 2021’e sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek için,  Kovid 19 salgınının devam ettiği  bu dönemde, maske mesafe hijyen kurallarına uyarak kendilerini sevdiklerini ve ailelerini  korumaları çağrısında da bulundu.

Etkinlik kapsamında ayrıca dernek yararına  Ramadan Cemil Meydanı’nda bitki ve simit satışı da yapıldı.

13/12/2020 16:32
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TAGS: Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı, girne, haberkibris,
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