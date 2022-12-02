Girne’de “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” yapıldı

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02/12/2022

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Girne’de “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” yapıldı

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık çalışmaları kapsamında ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü ile 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle eğitimler düzenledi.

 

Belediyeden verilen bilgiye göre, eğitimler kapsamında, dün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Üyesi Doç. Dr. İpek Danju’nun konuşmacı olarak katıldığı “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” yapıldı

Panele, Girne Belediye personeli, belediye yönetimi ve konuya ilgi duyanlar katıldı.

Program çerçevesinde, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğinde, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Uzm. Psikolog Bleda Tilki’nin konuşmacı olacağı, “Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Karşı Şiddet” konulu seminer düzenlenecek. Halka açık ve ücretsiz düzenlenen seminere kayıt ve bilgi için 0533 879 95 95 numaralı telefon aranabileceği duyuruldu.

02/12/2022 17:16
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TAGS: Girne’de “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” yapıldı
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