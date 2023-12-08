Girne'de feci kaza! 1 ağır yaralı!

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nden bugün saat 17:15 sıralarında Merit Park Otel Kavşağında, batı istikametine doğru seyreden Ahmet GÜZAN (E 85), yönetimindeki JU 906 plakalı jeep araç sürücüsunün dikkatsizce gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Gazi Ömer Kurt Sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan ve Mert Yusuf BOLATDEMİRCİ (E-23) yönetimindeki MS 741 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan olmazken, Kazanın hemen ardından saat 17:17 sıralarında aynı cadde (Karaoğlanoğlu Caddesi) üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hasan ÇAYLI (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada, önceden meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde kazadan dolayı yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet GÜZAN (E-85) ve yaya Mert Yusuf BOLAT DEMİRCİ (E-23)'ye çarptı.

Yaşanan ikinci kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Ahmet GÜZAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan diğer yaya Mert Yusuf BOLAT Demirci ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma kapsamında TGT 760 plakalı tanker sürücüsü Hasan ÇAYLI tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.