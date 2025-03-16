Girne'de Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

Girne'de Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ülkemizin önde gelen iş insanalarından 59 yaşındaki Hayati Özok hayatını kaybetti. Yaşanan trafik kazası neticesinde 15 yaşlarındaki Ada Özok ve Deniz Özok isi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

Saat 13.45 sıralarında, Girne'de Osman Örek Caddesi üzerinde, Hayati ÖZOK (E-59) yönetimindeki plakasız araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına çarptıktan sonra yoluna devam edip bir ikametgahı çevreleyen taş duvara çarpıp durmuştur. Kaza sonucu araç sürüsücü Hayati ÖZOK olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Ada ÖZOK (E-15) ve Deniz ÖZOK (E-15) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantaoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.