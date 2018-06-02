Girne’de feci kaza! 1 yaralı

Girne’de bugün saat 16:45 sıralarında Semir Sancar Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ammar Mohammad Faheem ISMAIL (E-23), yönetimindeki LG 144 plakalı motor sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2.6.2018 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Girne’de Semir Sancar Sokak üzerinde, Ammar Mohammad Faheem ISMAIL (E-23), yönetimindeki LG 144 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve ana yola Hilal Sokaktan giriş yapmak isteyen bir araca yol vermek için duran araçları dikkatsizce sağından geçtiği sırada o esnada Hilal Sokak üzerinden Semih Sancar sokağına giriş yapan Erhan Turan (E-28) yönetimindeki KH 474 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”

Kaynak: voiceoftheisland.com