Girne’de feci kaza, bir kişi hayatını kaybetti

Girne’de aracın çarptığı 48 yaşındaki Ogün Aldemir hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 21.50’de Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Miraç Genç (E-29), yönetimindeki VD 737 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ogün Aldemir’e (E-48) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ogün Aldemir kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç Genç tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.