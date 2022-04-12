Girne Belediyesi ile İpek Denizli Sanat Atölyesi işbirliğinde 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla Girne’de festival düzenleniyor.

İpek Denizli Sanat Atölyesi’nden verilen bilgiye göre, festival, eski belediye binasının bulunduğu Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 14.00’te yer alacak.

Sanatçıların katılacağı etkinlikte, konser verilecek, şiirler okunacak, çeşitli stantlar kurulacak, resim, seramik kil, ebru çalışması yapılacak.

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12/04/2022 10:07