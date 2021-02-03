Girne'de fuhuş, 1 kişi tutuklandı

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03/02/2021

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Girne'de fuhuş, 1 kişi tutuklandı

Girne’de yabancı uyrukları kadınların pasaportlarına el koyarak para karşılığı fuhuş yaptıran bir şahıs tutuklandı. Mahkemeye çıkartılan zanlı cezaevine gönderildi. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 2 Ocak 2021 tarhiiden Girne'de adli şubeye gelen A.M.M, B.I, F.O ve F.A'nın Ifeoma Daniel ile birlikte kaldıklarını zanlının pasapotlarına el koyduğunu ve para karşılığında kendilerini erkeklere pazarladığı yönünde beyanda bulunduklarını belirtti.

Polis yapılan şikayet üzerine İfeoma DANIEL'ın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. 

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı geçmeyene bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

03/02/2021 15:20
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TAGS: girne, fuhuş, haber kıbrıs
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