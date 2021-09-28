Girne'de güç birliği

Doğan Türk Birliği ve Girne Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından yapılan açıklamada iki kulüp arasında yapılacak anlaşma ile sportif faaliyetlerin birbiriyle parallel ve uyum içerisinde olacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

KKTC spor kamuoyunun ve basınının değerli paydaşları .

Değerli Girneliler, DTB ve GAA Kulüplerinin sevgili üyeleri, taraftarları,

Hepinizin bildiği gibi bir süreden beri iki kulüp arasında özünde altyapıya yönelik tesisleşme amacı bulunan ancak bazı yanlış anlaşmalar nedeniyle amacından uzaklaşan anlaşmazlıklar mevcuttu.

Tek amaclari kendi sportif uğrası alanlarında Girne bölgesinde başarılı sporcular yetiştirerek hem bölge gençliğine hem de ülke gençliğine hizmet olan; bu güzide iki spor kulübümüz yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı saygı ve anlayış çerçevsinde her iki kulübü de memnun edecek ortak bir çözüm formülü bularak mevcut anlaşmazlıkları geride bırakmıştır. Yeni ve çok yönlü işbirliği geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varmıştır.

En kısa surede imzalanarak aktif hale getirilecek bir protokol çerçevesinde iki kulübümüzün de sportif faaliyetlerini birbiriyle parallel ve uyum içerisinde yürütebileceği bir anlasma devreye konulacağını, ayrica iki kulübün ortak geliştirebileceği yeni sportif yatırım ve hizmet alanları belirlenerek bu konularda da birlikte çalışmalar başlatılacağını tüm değerli Girnelilere ve kulüplerimizin değerli camialarına büyük bir mutlulukla duyurmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

Bayar Piskobulu

Mehmet Şahoğluları

Doğan Türk Birliği Spor

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı

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28/09/2021 15:54