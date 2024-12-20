Girne’de hafta sonu “Yeni Yıl Pazarı” ve “Çarşı Şöleni” etkinlikleri yapılacak

Girne Belediyesi, yeni yıl kutlama etkinliklerine hafta sonu düzenleyeceği “Yeni Yıl Pazarı” ve “9. Girne Çarşı Şöleni” etkinlikleriyle başlıyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Ramadan Cemil Meydanı’nda ve Ziya Rızkı Caddesi'nde iki gün boyunca eş zamanlı devam edecek etkinliklerde, yerli ve yabancı sanatçıların yanı sıra hediyelik eşya ile kültürel lezzetleri katılımcılara sunacak birçok stant yer alacak.

-Yeni Yıl Pazarı…

Yarın saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak “Yeni Yıl Pazarı” etkinlikleri kapsamında 11.00’de Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu ve çocuklar için bir yılbaşı el sanatları atölyesi yer alacak. 11.45’te Girne Belediyesi Zeybek Dans Grubu’nun sahne alacağı etkinlikler, 12.15’te Çocuklar ve Çocuk Kalanlarla Sandalye Oyunu ve ardından 13.00’te Deniz Yıldızları Yardım Derneği ile Meydanda Dans etkinliği ile devam edecek. 14.00 – 15.00 saatleri arasında Noel Baba hediye dağıtımı, 15.30’da Family Band konseri, 18.00’de Performans Show (Diba Turgut) ile devam edecek olan etkinlikler, 18.30’da Serdar Tuksal Band konseri ile son bulacak.

22 Aralık Pazar günü yine saat 10.00’da stantların açılması ile başlayacak etkinlikler kapsamında 11.00’de çocuklar için bir yılbaşı el sanatları atölyesi yer alacak. 11.30’da Girne Belediyesi Kafkas Dans Grubu’nun sahne alacağı etkinlikler, 12.00’de Girne Belediyesi Arjantin Tango ve ardından 12.30’da Çocuklar ve Çocuk Kalanlarla Meydanda Sandalye Oyunu etkinliği ile devam edecek. 14.00 – 15.00 saatleri arasında Noel Baba hediye dağıtımı, 15.30’da Family Band konseri, 17.30’da Küçük Sıcacık Adımlar Hediye Çekilişi ile devam edecek etkinlikler, 18.30’da Melisa Karanlık Band konseri ile sona erecek.

-9. Girne Çarşı Şöleni

Girne Çarşı Şöleni ise hafta sonu 09.30 – 19.30 saatleri arasında Ziya Rızkı Caddesi'nde yapılacak.

Şölende, alışverişin yanı sıra yarın saat 14.30 – 16.00 arasında Hikmet Kurtarıcıoğulları Trio, pazar günü ise aynı saatlerde Niyal Öztürk Trio sahne alacak. Müzik performansları, performanslar çarşı merkez dört yolda yapılacak.