Girne'de Hirondel kavşağındaki trafik ışıkları devre dışı

Girne'de Rauf Raif Denktaş Caddesi üzerinde bulunan, Hirondel Kavşağı olarak bilinen dört yol kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldığı bildirildi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre ,

"Arıza giderilenceye kadar, yol ve trafik güvenliği açısından;

°Lefkoşa yönünden gelen araçlar; düz Ecevit Caddesi ile sola Bedrettin Demirel Caddesine/ Sulu Çember istikametine,

°Ecevit Caddesinden güney (Lefkoşa) yönüne gidecek sürücüler; düz Lefkoşa yönüne ve sola Semih Sancar Caddesine,

°Semih Sancar Caddesinden gelen sürücüler sadece sola Lefkoşa yönüne ve

°Bedrettin Demirel Caddesi - Sulu Çember yönünden gelen sürücüler ise sola Ecevit Caddesine yönlendirilmiştir.

Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur." bilgisi verildi