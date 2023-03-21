Girne’de hırsızlık! 1 şişe içki çaldı, tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir markete 18 Mart’ta müşteri olarak giden O.M.N.(E-22)’nin, market içerisinde şatışta bulunan 315 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadığı tespit edildi. O.M.N tutuklandı.

Lapta’da hırsızlık

Ayrıca, 13 Mart’ta, Lapta’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan V.B’nin (E-37), şirkete ait ambar içerisinde muhafaza edilen toplam 44 bin TL değerindeki, muhtelif ebatlarda 30 kalıp tahtasını çaldığı tespit edildi. V.B tutuklandı.

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21/03/2023 10:39