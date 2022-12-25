Girne'de hırsızlık!

Girne'de bir restoranda çalışmakta olan şahısın aldığı parayı işletmeye teslim etmeyip çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın SUbaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 07.09.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda çalışmakta olan T.B.(E-44)’nin, müşteri tarafından banka hesabına yatırılan 4.320 TL rezervasyon parasını, işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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25/12/2022 12:23