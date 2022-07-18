Girne’de hırsızlık: 4 kişi tutuklandı

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıla ilgili 4 kişi tutuklandı

Öte yandan 10 Temmuz tarihinde, Girne’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayı ile ilgili M.Y.(E-31) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-38), F.C.G.(E-33), O.Ş.(E-24) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, M.Y.(E-31)’nin 08-09.Haziran tarihleri arasında, Edremit’te Ersalahi Sokak üzerindeki bir ikametgahın mutfak kapısını açarak içeri girdiği ve ikametgah içerisinde bulunan el çantasında muhafaza edilen 2.500 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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18/07/2022 15:47