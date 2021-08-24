Girne'de hırsızlık, iki tutuklu

Girne’de iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 20 Ağustos saat 18.00 sıralarında, Girne'de Hanımeli Sokak üzerinde bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinde bulunan 2000TL nakit para ile kişisel belgelerin S.C.(E-45) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi. S.C tutuklandı.

Öte yandan, 20-21 Ağustos tarihleri arasında Girne’de park halinde bulunan Hanife Sümeyye Şahin’e ait araç içerisinden 1 Ipad Pro marka tablet ve 50 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.L.(E-22) tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



24/08/2021 11:11