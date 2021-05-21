Girne'de Honduras süt yılanı görüldü

Girne Yeni Liman bölgesinde bahçede görülen yılan korku, heyecan ve şaşkınlık yarattı. Ülkemizdeki hiçbir yılana benzemeyen, kırmızı, siyah ve beyaz şeritli yılan ne yazık ki evcil kediler tarafından öldürüldü.

Honduras süt yılanı olduğu tespit edildi

Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yılan, nekropsisinin yapılması, doku örneklerinin alınması ve incelenmesi için Taşkent Doğa Parkı uzmanları tarafından teslim alındı. Hayvanın ilk belirlemelere göre zehirsiz bir Orta Amerika türü olan Lampropeltis triangulum hondurensis - Honduran milk snake - Honduras süt yılanı olduğu tespit edildi.

Bu yıl tespit edilen 5’nci egzotik hayvan

KKTC'ye ithal edilmesi yasak olan bir tür olan yılanın ne zaman ve ne şekilde ülkemize sokulduğu ya da hayvanın ne kadar zamandır başıboş olduğu bilinmiyor. Bu hayvan bu yıl DoğaPark tarafından sokaktan alınan beşinci kaçak egzotik hayvan.

Ekosisteme zarar verebilir

Ülkeye kaçak sokulan ve daha sonra doğaya kaçan hayvanların ülkemizin doğal dengesi ve ekosistemi için çok ciddi tehdit oluşturuyor.

Doğaya kaçan/salınan egzotik türlerin ülkemizde üreyen popülasyon oluşturmaları durumunda ekosistemimize önü alınamaz zararların oluşması muhtemel. İçerisinde birçok değerli endemik hayvan ve bitki türünü barındıran ülkemizde bu tür risklerin gelişmesini engellemek için hem yetkili kurumlarımızın denetimlerini arttırması hem de vatandaşlarımızın bu konuda çok daha duyarlı ve hassas olması gerekmektedir.

1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayın

Taşkent Doğa Parkı uzmanları ülkeye kaçak sokulmuş hayvanlarla ilgili bilgi sahibi olunması durumunda 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nın aranmasını istedi.

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21/05/2021 09:15