Girne'de Huzur Operasyonu

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün 21.00-01.00 saatleri arasında bir huzur operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane ve diskolar kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde ise 340 araç kontrol edilip, 2 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan, 111 araç sürücüsü ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.