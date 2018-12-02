Girne’de huzur operasyonu      

Girne’de dün, Girne Kaymakamı başkanlığında, Girne Belediyesi Zabıta Birimi, Girne Çalışma Dairesi, Girne Sosyal Hizmetler Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğü personellerinin katılımı ile bir huzur operasyonu düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında Girne eski liman bölgesinde bölgede faaliyet gösteren oteller, pansiyonlar, yatı evleri ile boş binalar kontrol edilmiş ve yapılan denetimler sonucu iki kişinin ülkemizde izinsiz ikamet ettiği, bir iş yerinin iş kurma izni olmadığı, iki ayrı iş yerinin de toplam yedi kişiyi çalışma izinsiz çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.