Girne’de iğrenç olay… 4 kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi, dün akşam saatlerinde bir minibüse operasyon düzenledi. Polis günlerdir takibine aldığı minibüste fuhuş yaptırıldığını tahmin ediyordu. Polisin başarılı operasyonu sonucu 4 kişi tutuklandı. Polisin elde ettiği bilgiye göre 2 kadın 48 LL 930 plakalı minibüsün arka tarafında para karşılığı erkeklerle birlikte oluyordu. Olayın en ilgin tarafı ise minibüste çalıştırılan kadınlardan biri minibüs şoförünün karısı. Fuhuş pazarlığının WhatsApp üzerinden “Buse” kodu ile yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan olayla ilgili tutuklanan 4 kişinin bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

26/09/2019 09:05