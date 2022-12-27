Girne'de iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Girne'de öğle saatlerinde kırmızı ışıkta durmayan araca karşı şeritten gelen araç çarptı 5 kişi yaralandı.

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında, Girne-Alsancak Anayolunun 2-3 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyreden Saadet ÇAK (K-23), yönetimindeki PD 038 plakalı salon araç sürücüsünün tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağ tarafında bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İzzettin ÇOBANLAR (E-53) yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisi ile PD 038 plakalı araç yolun güzey kısmından dışarıya çıkarak durdu.

Kaza sonucu PD 038 plakalı araç sürücüsü, TSA 401 plakalı araç sürücüsü ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Semanur ÇAVDAR (K-18), Melisa BOZKURT (K-18), Nermin SÜZMEDEMİR (K-18) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastahanesine kaldırıldılar.

Burada görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü ve Semanur ÇAVDAR Lefkoşa Devlet Hastahanesine sevk edilerek müşahede altına alınırken diğer üç yaralı Girne Akçiçek hastahanesinde müşahede altına alındılar.

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27/12/2022 16:33