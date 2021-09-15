Girne’de iki ayrı uyuşturucu meselesinde 3 kişi tutuklandı

Girne’de iki ayrı kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesinde 3 kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre 15.09.2021 tarihinde, Girne’de, O.E.U.’nun ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan Girne’de 14.09.2021 tarihinde, Özdemir Özocak Sokak üzerinde, A.S.E.A.(E-26)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramda yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.A.Y.(E-22) tutuklandı.

Akabinde M.G.A.Y’nin ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş bir adet plastik şişe ile yaklaşık 0,50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.

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15/09/2021 14:46