Girne'de iki çocuk çakmakla oynarken yangına neden oldu

Girne’de 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk evlerinde çakmakla oyun oynarken yangına sebep oldu. Dün saat 16.30 sıralarında, Girne’de, Cengizhanlı Sokak'taki bir apartman dairesinin yatak odasında, ev sakini olan 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk çakmakla oyun oynadıkları sırada, yatak nevresiminin tutuşması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmazken, bir çift kişilik yatak, şilte ve nevresim takımı yandı; çıkan dumandan dolayı ise yatak odasının duvarları islendi.