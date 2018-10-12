Girne'de ilk yağmurda lağım suları sokakta

Girne’de yılın ilk yağmuru, kentin ayıbını da su yüzüne çıkardı.

Alt yapısı dökülen Girne’de kanalizasyon suları, yapan ilk yağmurla birlikte kentin belirli bölgelerinde yola saçıldı. Mevcut kanalizasyon alt yapısı, kentin yükünü çekmekten aciz. Yağan yağmurla birlikte, zayıflayan kent alt yapısı, adeta felakete dönüştü. Kentin drenajı işe birlikte alt yapıya giden yağmur suları, sonra kanalizasyon suyu ile birleşerek yeryüzüne pislik olarak geri döndü. Ortaya çıkan tablo, Girne kanalizasyon altyapısının yetersiz olduğunu acın bir tokat gibi yüzlere çarptı.