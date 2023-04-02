Girne'de inşaat alanında hırsızlık!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 01.04.2023 tarihinde, Girne’de bir otele ait inşaat alanı içerisinden, Y.R.(E-29) ve S.K.(E-38)’nin, otele ait 7 adet buzdolabı, 6 adet gaz ocağı üstü, 1 adet tüplü soba, 6 adet çamaşır makinesi, 6 adet fırın,1 adet demir elbise dolabı,1 adet demir sandık, 4 adet dış klima ünitesi, 1 adet iç klima ünitesi,1 adet yemek kazanı,1 adet krom yemek tezgahı, 8 adet demir filtre ve 2 adet demir sandalyeyi çaldıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

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02/04/2023 10:23