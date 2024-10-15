Girne’de İnşaat Kazası: 27 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti, Üç Kişi Tutuklandı

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15/10/2024

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Girne’de İnşaat Kazası: 27 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti, Üç Kişi Tutuklandı

 

Girne’de 10 Ekim 2024 tarihinde Kubbeli Çeşme Sokak'ta yapımı süren bir inşaatta, çalışırken başına inşaat demiri düşen 27 yaşındaki işçi Muhammad Waleed, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda ihmal sonucu demir düşmesine sebep olduğu iddia edilen M.Y. tutuklanırken, polis soruşturması çerçevesinde S.A. ve H.İ.Ç. de tutuklandı. Waleed’in ölüm sebebi otopsi sonrası netleşecek.

 

 

 

 

15/10/2024 12:14
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TAGS: haber, kıbrıs
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