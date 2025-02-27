Girne’de insan kaçakçılığı: 7 kişiyi tır dorsesinde KKTC’ye sokan 5 kişi tutuklandı

Girne Turizm Limanı’nda, ülkeye giriş yapan bir tır aracın dorsesi içerisinde gizlenen yabancı uyruklu toplam 7 şahsın kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, maddi menfaat elde etmek amacıyla bahse konu 7 şahsın kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına olanak sağladıkları tespit edilen K.S.(E-61), M.K.(E-48), K.M.(E-37), H.U.(E-32) ve H.B.(E-46) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.