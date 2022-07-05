Girne'de iş kaza! 1 kişi ağır yaralandı

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05/07/2022

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Girne'de iş kaza! 1 kişi ağır yaralandı

Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün saat 15:30 sıralarında, faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, 41 yaşındaki Ali DEMİR asansorün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Ali Demir'in kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor. 

05/07/2022 13:27
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TAGS: ali demir, iş kazası
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