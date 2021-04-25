Girne’de iş kazası 1 kişi ağır yaralandı!

Girne’de dün saat 11.00 sıralarında yaşanan iş kazası sonucu Mehmet Kurt ağır yaralandı.

Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde bulunan yapımı devam etmekte olan bir inşaatın 3. katında bulunan pencere içerisinde boya yapmakta olan Mehmet Kurt (E-39) dengesini kaybetmesi sonucu 3,25 metre yükseklikten 2. katın balkonuna düştü.

Mehmet Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisine müteakip Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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25/04/2021 10:11