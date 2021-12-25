Girne'de iş kazası 1 kişi ağır yaralandı!

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bodrum bölümünde dün saat 14.30 sıralarında, çalışmakta olan 27 yaşındaki Bahattin Alpsoy ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle: İskele üzerinde su tesisat işi yapmakta olan Bahattin Alpsoy (E-27) dengesini kaybetmesi sonucu 2.30 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Bahattin Alpsoy beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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25/12/2021 11:19