Girne'de iş kazası!

2 işçi iskele üzerinde restoranın kepenklerine bakım yaptıkları sırada dengelerini kaybedip, yaklaşık 1.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.        

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07/11/2022

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Girne'de iş kazası!

Girne’de dün 11:00 sıralarında, bir restoranın balkon kısmında, Caner Çiçek (E-30) ve Haydar Ardıç (E-28) iskele üzerinde restoranın kepenklerine bakım yaptıkları sırada dengelerini kaybedip, yaklaşık 1.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.        

Caner Çiçek kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste, Haydar Ardıç ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

07/11/2022 14:06
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TAGS: girne, iş kazası, yaralı,
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