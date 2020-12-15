Girne’de iş kazası: Yüksekten düşen mimar yaralandı
Girne’de inşaatı devam eden binada görevli mimar, iş kazasında yaralandı.
15/12/2020
Girne’de inşaatı devam eden binada görevli mimar, iş kazasında yaralandı. 54 yaşındaki mimar Taysir Ha Shehada’nın çeşitli yerlerinde kırık teşhisiyle, kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Polis basın bültenine göre dün saat 16.30’da Girne’de Selim Sokak’taki bir bina inşaatında görevli mimar Taysir Ha Shehada (E-45), inşaatın orta kısmındaki merdivenleri çevreleyen korkuluklara dayandığı sırada demir korkuluğun bağlandığı vidanın yerinden çıkması sonucu dengesini kaybetti.
Shehada’nın yaklaşık 1.80 metre yükseklikten basamaklara düşerek yaklaşık 2 buçuk metre aşağıya yuvarlanarak yaralandığı kaydedildi.
Yaralı mimar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek, Göğüs Cerrahisi Servisinde sol omuz, vücudunun muhtelif yerlerinde çoklu kırıklar teşhisiyle müşahede altına alındı.