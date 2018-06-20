Girne'de iş kazası... 1 kişi yaralandı
20/06/2018
Girne’de bir inşaatın 3. katında çalışan 47 yaşındaki Chaudhry İfiıkhar Hussain dengesini kaybederek düştü.
Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatın 3. katında çalışan 47 yaşındaki Chaudhry İfiıkhar Hussain dün 16.30 sıralarında dengesini kaybederek asansör boşluğundan beton zemine düştü.
Polis, olayda yaralanan şahsın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altında tutulduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi