Girne’de izolasyon tüpü alev alıp patladı, bir kişi yaralandı

Girne’de bir apartmanın damında izolasyon yapılırken tüpün alev alıp patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı, maddi hasar meydana geldi.

Polis bültenine göre olay, bugün 15.00 sıralarında 39 yaşındaki Kenan Öztürk, Girne’de 19 Mayıs Caddesi’ndeki bir apartmanın damında izolasyon yaparken meydana geldi.

Öztürk, izolasyon yapmak için tüp ile katranı ısıttığı sırada, tüpün alev alıp patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken olup bir su ısıtıcı panelinin camı ısıdan kırıldı.

Olay nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Kenan Öztürk, hastanede yapılan tedavisinin taburcu oldu.

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06/10/2022 18:19