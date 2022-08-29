Girne’de kaçak bir iş yeri mühürlendi

Girne’de faaliyet gösteren Ago Beauty isimli güzellik merkezi, Girne Belediyesi Sağlık Bölümü tarafından mühürlendi.

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29/08/2022

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Girne’de kaçak bir iş yeri mühürlendi

Girne’de faaliyet gösteren Ago Beauty isimli güzellik merkezi, Girne Belediyesi Sağlık Bölümü tarafından mühürlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kaçak olarak faaliyet gösteren Ago Beauty isimli güzellik merkezinde gelen ihbar doğrultusunda yapılan kontrollerde yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapıldığı tespit edildi.

İş yeri sahibi ve beraberindeki çalışanlar polis tarafından tutuklanarak, gözaltına alındı.

Girne Belediyesi sağlık bölümü zabıtaları, söz konusu işletmenin iş yeri işletme izni olmadığı, belediye kayıtlarında böyle bir izin başvurusunun bulunmadığı gerekçesiyle iş yerini sabah saatlerinde mühürledi.

29/08/2022 12:16
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TAGS: Ago Beauty, girne, kaçak, iş yeri, haber, kıbrıs
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