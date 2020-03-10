Girne’de Kadın Cinayetlerini Protesto İçin Yürüyüş Yapılacak

 Kadın Eğitim Kolektifi, Baraka ve Bağımsızlık Yolu, kadın cinayetlerine isyanını haykırmak için bugün Girne’de yürüyüş düzenleyecek

ads
10/03/2020
HK

ads
ads
Girne’de Kadın Cinayetlerini Protesto İçin Yürüyüş Yapılacak
ads

 Kadın Eğitim Kolektifi, Baraka ve Bağımsızlık Yolu, kadın cinayetlerine isyanını haykırmak için bugün Girne’de yürüyüş düzenleyecek

Konuyla ilgili açıklamada, kadın cinayetlerine karşı olan herkese saat 18.00’de yeni Girne Belediye Binası önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, belediye binası önünde toplanıp Elif’in öldürüldüğü yere yürüneceğine işaret edilerek “Hem bir canın yasını tutuyor hem de başka canlar gitmesin diye haykırıyoruz: Kadın cinayetleri politiktir” denildi.

10/03/2020 10:56
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Girne, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.