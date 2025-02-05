Girne'de kadına şiddet!

Girne’de meydana gelen “şiddet tehdidi, darp” suçlarından tutuklanan Cemal Türkkan dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kağan Kanatlı mahkemede olguları aktardı.

(Kamalı Haber)

Polis memuru,4 Şubat 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne’de Selim Sokak üzerinde zanlının seyir halinde bulunan araç içerisinde aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde eski kız arkadaşı olan Z.A.’nın saçını tutup çekip, sağ ayağıyla karnına tekme atmak suretiyle darp ettikten sonra “araban in Seni öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının araçtan inen eski kız arkadaşının boğazını iki eliyle tutup sol boynuna tokat atarak dar ettiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Gerekli ifadelerin alındığını, olay yeri çevresi kameraların incelendiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.