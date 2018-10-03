Girne'de kadına taciz!

Dün akşam Girne'de yaşana ntaciz olayı sosyal medyayı salladı. Sarhoş olduğu iddia edilen bir adam markette gitmek için yolda yürüyen bir kadını taciz etti. İddiaya göre o adam kadını zorla aracına bindirmek istedi.

İşte tacizi yaşayan kadının sosyal medyada paylaşımı

"Size bu akşam başımdan geçen bir olayı anlatayım...

Akşam 20.30 civarıydı tatlı yapacaktım evde soya sütü yok diye evime yürüme mesafesinde olan Karaoğlanoğlu Bakkal Market'e gitmek üzere evden çıktım.

Edremit yolundan aşağı inerken karşı istikametten gelen Mazda Demio marka araç yolumu kesti. Aracı kullanan adam gayet rahat bir şekilde "hadi bin arabaya" dedi. O an şokla acaba tanıyor muyum diye baktım, yok tanımıyordum! "Ne diyorsun sen yoluna git" dedim adama, "Hadi bin gotureyim seni" dedi.

Hiç oralı olmayıp yoluma devam etmek istedim, geri vitese takıp "Eee hadi uzatma bin arabaya" dedi. Adama "yürü git işine" diye bağırdım, bana "siktir git koduğumun orospusu" diyerek bastı gaza gitti. Yol tenha ve karanlık olduğu için plakayı o an alamadım. Titreyerek Bakkal Market'e attım kendimi, kasiyere konuyu anlatıyordum ki bir baktım araba marketin önünde! Beni takip etmiş!

Taciz ettiği kişi sadece ben de değilim üstelik! Markette bulunan genç bir kadın da "geçerken beni de sözlü taciz etti" dedi. O sırada da başka bir adamla tartışıyordu arabanın içinden. Bana baktı arabadan indi, tam o esnada polisi arayıp bağıra bağıra kendisini ihbar ettiğimi görünce kaçtı gitti! Tartıştıgı adama sordum "bu adam kim" diye; "Tanıyorum, sarhoş olur içer, etrafa sataşır böyle" cevabını verdi.

Zil zurna sarhoş trafikte ve yanından geçtiği kadınları taciz edip, zorla arabaya bindirmeye çalışıyor! Girne Polis Merkezi'ne gidip hakkında şikayetçi oldum.

Bu, kadın tacizcisi, sapık, pislik bu gece yatağında rahat uyumayacak!Sözlü taciz, cinsel tacizin ilk basamağıdır! Ve biz kadınlar, bunun gibilerle mücadele ederek seslerini keseceğiz, bu iğrenç türü mücadele ede ede yok edeceğiz"