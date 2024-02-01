Girne’de “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi

Girne Belediyesi ile Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğinde “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi

ads ads ads ads
01/02/2024

ads
Girne’de “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi

Girne Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi ile iş birliği içerisinde düzenlediği kan bağışı kampanyası, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda 10.00 - 16.00 saatleri arasında yapıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre kampanyaya yoğun katılım oldu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kampanya ile ilgili açıklamasında, “Sağlık Bakanlığına bağlı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi ile Girne Belediyesi olarak, Thalassaemia hastaları yararına kan bağışı kampanyası düzenledik. Kan Bağışı Bankası’nda ciddi düzeyde stok azalması yaşanıyor. Tüm vatandaşlarımızın kan vermeye önem göstermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

01/02/2024 17:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Girne’de “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.