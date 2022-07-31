Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 30.07.2022 tarihinde, Karaman-Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G.D.(E-24) ve B.D.(K-21)’nin kalmakta oldukları ikametgâhta yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış 1 adet sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 20 Stg nakit para ile aynı ikametgâhta bulunan M.D.(E-26)’nin üzerinde yapılan aramada ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık elle sarılmış bir adet sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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31/07/2022 09:56