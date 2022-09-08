Girne'de kavga!

Girne’de iki kişinin aralarında çıkan tartışma sonucu meydana gelen kavgada bir kişinin burun kemiği kırıldı. Polis soruşturması devam ediyor.

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08/09/2022

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Girne'de kavga!

Girne’de tartıştığı kişiyi darp ederek burnunu kıran kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: 07.09.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, M.O.(E-45), aralarında yaşanan tartışma sonucu Durmuş UYSAL’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

08/09/2022 10:28
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TAGS: girne, kavga,
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