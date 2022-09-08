Girne'de kavga!
Girne’de iki kişinin aralarında çıkan tartışma sonucu meydana gelen kavgada bir kişinin burun kemiği kırıldı. Polis soruşturması devam ediyor.
08/09/2022
Girne’de tartıştığı kişiyi darp ederek burnunu kıran kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: 07.09.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, M.O.(E-45), aralarında yaşanan tartışma sonucu Durmuş UYSAL’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.