Girne’de kavga: Darp edilen kişi beyin kanaması geçirdi

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir işletmenin park alanında dün gece 01.15 sıralarında, K.D (E-25), A.T (E-63) ve H.A (E-26) alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, aralarında çıkan tartışma neticesinde, Kadreddin Koç ve Yavuz Buğra Tüken’i ciddi şekilde darp etti.

Polis açıklamasına göre, olay sırasında aldıkları darbeler sonucu ağır yaralanan Kadreddin Koç, beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'nde, Yavuz Buğra Tüken ise burun ve kaburga kemikleri kırığı teşhisi ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma kapsamında K.D., A.T ve H.A (E-26) tutuklandı.

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09/04/2023 13:19