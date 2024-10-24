Girne'de kaza: 4 araç birbirine girdi!

Girne’de dün saat 12.30 sıralarında, Mete Adanır Caddesi'nde Kemal Şahin (E-22), yönetimindeki SZ 227 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve sol ön yolcu kapısı açıldığı için durmak zorunda kalan Anna Yaşın (K-38) yönetimindeki LL 660 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın hemen ardından sağ şeritte doğu istikametine seyreden Adem Koç (E-44), yönetimindeki PH 041 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu kazalı olarak duran araca çarpmamak için durmak zorunda kalan Ömer Cengiz (E-33) yönetimindeki TVV 413 plakalı taksi aracın arkasına çarptı.

TVV 413 plakalı araç çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrularak, önünde kaza nedeniyle duran SZ 227 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle SZ 227 plakalı araç da ileriye doğru savrulup, yine önünde kazalı olarak duran LL 660 plakalı aracın arka kısmına tekrar çarpıp durdu.

Kazada yaralanan PH 041 plakalı araç sürücüsü Adem Koç, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.