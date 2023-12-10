Girne’de kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

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10/12/2023

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Girne’de kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı


Girne’de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki bordür taşlarına çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, A. K. (E-23) 122 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 862 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken araç sürücüsü A. K. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

10/12/2023 10:05
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TAGS: girne, kaza
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