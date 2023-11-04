Girne'de kaza:3 yaralı, 1 tutuklu

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04/11/2023

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Girne'de kaza:3 yaralı, 1 tutuklu

Girne'de  sabah saatlerinde 274 miligram alkollü içki teshiri altında  Semih Sancar Caddesinde seyreden Bedran Buldan (E-24) yönetimindeki US 777 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Savrulan araç karşı şeride geçip marketin basamaklarına vurdu. Yaralanan araç sürücüsü Bedran Buldan, yolcular Rubar Buldan (E-23) ile Sipan Erin (E-25) Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Alkollü sürücü Bedran Buldan tutuklandı.

04/11/2023 13:33
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TAGS: girne, kaza, alkol,
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