Girne'de Kazanan Gençler Birliği: 2-3

Birinci Ligde 3.haftanın en zorlu karşılaşmalarından birinde Girne Halk Evi ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan son dakika golüyle İskele temsilcisi Gençler Birliği oldu. Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golleri Şenol Şöför, Bülent Çakmak ve Ali İmam kaydederken, Girne Halk Evi'nin golleri Ali Akbulut ve Kaan Borova'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Gençler Birliği takımı puanını 9'a çıkarırken, GHE ise 2 puanda kaldı.

Alınan 3-2'lik yenilgi üzerine Girne Halk Evi Teknik Direktörü Mustafa Özarabacı ile yollar ayrıldı.

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Öztaşlı

Girne Halk Evi: Athos, Ali, Kaan, Samet, Bekir, Cemal, Mustafa, Muhammed, Batuhan, Ulaş, Mustafa

L.Gençler Birliği: Çağatay, Ertan, Mahmut, Ahmet, Şenol, Erdoğ, Sinan, Mehmet Ali, Mehmet, Bülent, Emre

Goller: 23'Ali Akbulut, 83'Kaan Borova (GHE), 49'Şenol Şöför, 67'Bülent Çakmak, 90'Ali İmam (L.Gençler Birliği)

30/09/2019 08:58